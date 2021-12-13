Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации объявил благодарность орловской компании «32»

В этом компания «32» отмечает свое 30-летие.

10 декабря генеральный директор компании «32» Мария Владимировна Титова получила благодарственное письмо от Президента ТПП РФ Сергея Николаевича Катырина. В благодарности отмечен многолетний профессиональный труд коллектива и руководства. В этом году организация отмечает 30-летний юбилей.

Компания «32» оказывает взрослым и детям стоматологические услуги, взрослым – также услуги врачебной косметологии, а кроме того, обучает специалистов медицинской сферы со всей страны в собственном учебном центре. Клиники «32» и «3D» входят в ТОП-20 клиник России. Год назад Торгово-промышленная палата РФ включила компанию «32» в сотню лучших семейных организаций России.

Активная деятельность команды «32» по пропаганде здорового образа жизни признана профессиональным сообществом как в нашей стране, так и за её пределами. Оздоровительная программа «Её Величество зубная щётка» ещё в 2012 году стала лучшим социальным проектом в стоматологии на территории СНГ.

На днях был официально зарегистрирован новый общественно полезный проект, разработанный в компании «32». Свидетельство на товарный знак получила программа красоты и здоровья полости рта «Мы победили кариес! А Вы?»

ИА «Орелград»