Установлен мужчина, зарезавший собутыльника в Северном районе Орла

13.12.2021 | 10:30 Закон и порядок, Новости

Задержанный сознался в содеянном.

Благодаря слаженным действиям следователей и оперативников удалось быстро раскрыть убийство, совершенное в Северном районе Орла. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

46-летнего мужчину нашли мертвым в своей собственной квартире. Это произошло в одном из многоквартирных домов Северного района. На теле имелись признаки насильственной смерти, поэтому было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Убийцу удалось вычислить довольно быстро:

«Им оказался 36-летний знакомый погибшего, который сознался в содеянном и сообщил, что он находился в квартире потерпевшего и распивал вместе с ним спиртные напитки. В процессе распития спиртного между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес множественные удары ножом потерпевшему в область туловища, от которых последний скончался на месте происшествия», — рассказала пресс-служба СК.

Отмечается, что следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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