В Орле начались судебные слушания по делу бывшего главы депздрава Ивана Залогина

Бывшие подчиненные Залогина сегодня вспоминали подробности злосчастной проверки.

В Советском районном суде города Орла стартовали судебные слушания по уголовному делу бывшего главы областного департамента здравоохранения Ивана Залогина.

Крупного чиновника, который приехал в наш регион из Белгорода, судят по двум статьям уголовного кодекса — превышение должностных полномочий и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

«По версии следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение, в период с 11.09.2020 по 23.11.2020, зная о том, что представители ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратились в Департамент здравоохранения Орловской области с заявлением о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности в связи с открытием отделения диализа в Орловской области, имея иную личную заинтересованность, дал незаконные устные указания одному из своих подчиненных, действующему вместе с ним в группе лиц, направленные на недопущение переоформления лицензии в ходе проводимой в отношении общества проверки, а также на проведение в кратчайшие сроки проверки в отношении другой организации и подготовку документов о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности этой организации на территории Орловской области», — сообщал в свое время Следственный комитет.

На первом заседании суд допросил бывших подчиненных Залогина из отдела лицензирования — Людмилу Чурсину и Артема Голикова. Они рассказали суду подробности о проверке заявки на получение лицензии от компании «Диализный центр Нефрос-Калуга».

«От Постового узнал, что Залогин сказал, что выдавать лицензию нельзя. Конкретики никакой не было. Проверкой руководил Постовой как председатель комиссии. Он и указал на это нарушение. И как человек с юридическим образованием он говорил о неоднозначности этого нарушения, его можно было трактовать и так, и так: с одной стороны, это было нарушение, но формально все условия были соблюдены. Спорно. Могло и не указываться. Формально это не являлось основанием для отказа в переоформлении лицензии, а по факту могло трактоваться», — цитируют Голикова «Орловские новости».

Рассмотрение уголовного дела продолжится на этой неделе.

ИА «Орелград»