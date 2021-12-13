В Орле торговцев елками предупредили о санкциях

13.12.2021 | 9:30 Новости, Общество

За торговлю без карантинного сертификата можно понести ответственность.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям напомнило предпринимателям, а также организациям и простым гражданам о  необходимости оформления карантинного сертификата на елки и сосны. Такой документ необходим в случае вывоза новогодних символов из карантинных фитосанитарных зон по вредителям леса. Дело в том, что в ряде регионов имеются очаги опасных карантинных вредителей, которые вместе с елочками могут приехать в Орловскую область.

Такой сценарий совершенно не исключен, так как традиционно в регион привозят много елок и сосен из соседних областей, в частности, из Брянской и Калужской. Кстати, орловские елки вывозить в другие регионы без сертификата тоже нельзя. В Орловской области установлены карантинные фитосанитарные зоны по хвойным вредителям леса в Хотынецком, Знаменском и Дмитровском районах на площади 64,4 тысячи га. Там обнаружены жуки — черный сосновый усач, малый черный еловый усач, а также большой черный еловый усач.

«Вывоз елок и сосен с данных территорий допускается только при наличии карантинного сертификата, который оформляется на каждую перевозимую партию, — сообщает управление Россельхознадзора. — Сертификат выдается на основании заключения карантинной экспертизы по результатам проведения лабораторных исследований елочной продукции. Он является документом, удостоверяющим соответствие партии данного товара карантинным фитосанитарным требованиям».

Прежде чем приступить к разгрузке и реализации новогодних деревьев, владелец груза обязан немедленно известить ТУ Россельхознадзора о прибытии елей. За нарушение правил перевозки новогодних деревьев без карантинного сертификата, а также за несвоевременное его гашение предусмотрено административное наказание в виде штрафа. Добавим, что на ввоз в Российскую Федерацию импортных елей необходимо оформить фитосанитарный сертификат.

ИА «Орелград»

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