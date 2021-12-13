В Орловской области осудили 35 коррупционеров

Правоохранители раскрыли текущие результаты борьбы с коррупцией.

В текущем году в Орловской области прокурорами выявлено и пресечено свыше 1400 нарушений антикоррупционного законодательства. Внесено 560 представлений, в суды направлено 81 заявление, а 14 должностных лиц получили предостережения о недопустимости нарушений закона. Такие данные приводит пресс-служба прокуратуры региона, отметив при этом, что надзор за соблюдением законодательства в данной сфере является одним из приоритетных.

«По инициативе прокуратуры 586 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, — рассказали в ведомстве. — По материалам прокурорских проверок возбуждено 18 уголовных дел о фактах коррупции».

Всего за неполный 2021 год в Орловской области зарегистрировали 147 преступлений коррупционной направленности, в том числе 50 фактов взяточничества. На данный момент суды рассмотрели 30 таких уголовных дел и вынесли обвинительные приговоры в отношении 35 коррупционеров. Кроме того, орловские прокуроры подали 13 исков о взыскании ущерба, причиненного коррупционными преступлениями. Общая сумма, заявленная по этим искам, превышает 190 миллионов рублей.

«Выявлено 53 преступления о хищениях бюджетных средств, выделенных в рамках реализации национальных проектов, — напоминает прокуратура региона. — В их числе — уголовное дело, возбужденное на основании материалов прокурорской проверки, о хищении средств при реконструкции Красного моста в Орле».

ИА «Орелград»