Число умерших в Орловской области перевалило за 10 тысяч

14.12.2021 | 15:00 Новости, Общество

Регион бьет печальные рекорды демографии.

Демографическая ситуация в январе-сентябре 2021 года в Орловской области характеризовалась процессом естественной убыли населения. Как следует из ежемесячного бюллетеня социально-экономического развития региона, число умерших, по разным причинам, орловцев за указанный период времени превысило число родившихся в 2,7 раза.

«Число родившихся в январе-сентябре 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года уменьшилось на 359 человек, или на 8,2 процента, и составило 4038 человек, — говорится в документе. — Количество умерших увеличилось на 1470 человек, или на 16,2 процента относительно января-сентября 2020 года, и составило 10 571 человек».

Также в Орловской области зафиксирована миграционная убыль населения, которая за январь-сентябрь текущего года составила 895 человек. В другие субъекты Российской Федерации из области уехало на 1848 человек больше, чем прибыло в регион. При этом сложилось положительное сальдо международной миграции, прирост в данном отношении составил 953 человека.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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