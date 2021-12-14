Иностранный «студент» получил в Орле 11 лет колонии

Гость из одной из арабских стран пытался наладить торговлю наркотиками.

В Орловской области вынесен очередной обвинительный приговор по делу о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Материалы рассмотрел Советский районный суд города Орла. Перед ним предстал иностранец, который прибыл в Орел год назад. Следствие и суд установили, что подсудимый действовал по приказам своего начальника, которого никогда и в глаза не видел. Как водится, в целях конспирации участники преступной группы общались только при помощи мессенджеров. Не исключено, что тот, кто отдавал приказы, вообще находился за пределами России.

Как бы то ни было, но 4 января 2021 года подсудимый официально начал «работать» в Орле. Он договорился с работодателем, известным только под интернет-ником (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) о сбыте наркотических средств N-метилэфедрон и мефедрон. Подсудимый должен был забирать из тайников оптовые закладки наркотика, а затем фасовать его и закладывать в другие тайники уже для розничных покупателей. Эта схема хорошо известна правоохранителям.

Иностранца, что называется, вели. Его задержали в середине января, когда он ночью сделал очередную закладку наркотика в тайник. Кстати, задержали и покупателя, который явился за этим наркотиком и вынул его из тайника. Всего у иностранца было обнаружено и изъято 34,6 грамма N-метилэфедрона и 91,77 грамма мафедрона, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме. Он рассказал, что до января 2021 года на платной основе обучался в университете, но из-за возникших у него финансовых затруднений стал искать работу. В мессенджере увидел объявление с предложением работы, ответил на него и отправил копию паспорта. Ему предложили работать либо в Орел, либо в Иркутск. Он выбрал Орел, куда приехал в конце декабря 2020 года.

Ему объяснили, что работа заключается в распространении наркотических средств. Из-за финансовых трудностей, а также «под угрозой оператора послать его документы в посольство и сообщить о противоправной деятельности», он вынужден был согласиться. Переезд в Орел, а также аренду жилья оплачивал «оператор», которого подсудимый, как он уверяет, никогда не видел. Общение происходило на арабском языке. Количество закладок, их стоимость и места тайников определял оператор.

Наркотическое средство, которое он получил в первый раз, уже было расфасовано, а второй раз он сам фасовал наркотические средства. За каждую закладку подсудимому платили очень небольшую сумму. Сколько всего он сделал закладок в Орле, иностранец вспомнить не смог. По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»