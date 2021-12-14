Количество орловцев, вложивших деньги в ценные бумаги, достигло 80 000 человек

14.12.2021 | 17:18 Новости, Экономика

Только за третий квартал этого года инвесторами стали девять тысяч человек.

В Орловской области продолжает увеличиваться количество людей, вложивших деньги в ценные бумаги. Общая численность инвесторов перевалила за отметку в 80 000 человек. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

По состоянию на 1 октября их активы составляли 14 млрд рублей – это на 6% больше, чем было в конце первого полугодия. Отмечается также, что в третьем квартале 2021 года клиентами брокеров и доверительных управляющих стали девять тысяч орловцев.

«Интерес к инвестированию у жителей нашего региона продолжает расти, и очень важно, чтобы граждане осознанно подходили к данному вопросу. Именно поэтому теперь перед сделками со сложными финансовыми продуктами для начинающих инвесторов проводится тестирование. Это не является каким-либо ограничением – тестирование необходимо, чтобы уберечь граждан от больших убытков, помочь человеку понять, насколько он разбирается в вопросах инвестирования, действительно ли осознает, что это не только большие возможности, но и определенные риски», ­– рассказала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Орловской области Наталья Киселева.

ИА «Орелград»

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