Орловцев проверят на знание романа Толстого «Петр Первый»

В регионе взял старт конкурс «Самый внимательный читатель».

Как сообщает Орловская областная библиотека имени Бунина, VIII открытый областной литературный конкурс «Самый внимательный читатель» стартовал в Орловской области. Он проводится по роману Алексея Толстого «Петр Первый». Окончание конкурса намечено на 3 марта 2022 года. Участниками может стать молодежь до 25 лет, в том числе школьники и студенты. Конкурс пройдет в два этапа. Первый этап, как сообщают организаторы, будет муниципальным. Он проводится по 7 февраля в районах и городах Орловской области. Второй этап – областной, он пройдет с 1 февраля по 3 марта.

«17 февраля 2022 года в Орловской областной библиотеке имени Бунина состоится финал, — пояснили организаторы. — При неблагоприятной социально-эпидемиологической обстановке проведение финала возможно в онлайн-формате на сайте библиотеки. Мероприятие проводится совместно с БУ ОО ДПО «Институт развития образования» и посвящено 350-летию со дня рождения Петра I».

Цели конкурса – пропаганда книги и чтения как важнейших факторов духовной жизни человека. Задачи: продвижение русских классических произведений в молодежной среде, популяризация творческого наследия Алексея Толстого, побуждение интереса к прочтению и дальнейшему углубленному изучению произведений этого классика, а также развитие интереса к отечественной истории, популяризация романов исторической тематики. Победители определяются по наивысшему количеству набранных баллов, им будут вручены дипломы и ценные подарки.

ИА «Орелград»