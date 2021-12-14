Расходы на борьбу с СОVID-19 проверят в Орловской области

Целевая проверка в будущем году пройдет в Мценске.

Мценский городской Совет народных депутатов сформировал свои предложения для внесения их в план деятельности Контрольно-счетной палаты этого райцентра на 2022 год. План оказался небольшим, он состоит всего из пяти пунктов. Однако работа аудиторам предстоит серьезная, а результаты проверок могут вызвать широкий общественный интерес.

Прежде всего, местные парламентарии поручили КСП проверить расходование бюджетных средств, выделенных на материально-техническое обеспечение мер санитарно-эпидемиологического благополучия в бюджетных организациях Мценска. Речь идет о деньгах, потраченных в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией СОVID-19 за 2020-2021 годы. Ожидается, что результаты этой проверки станут известны в конце первого полугодия 2022 года.

Другие контрольные мероприятия коснутся чиновников мэрии. Так, Контрольно-счетной палате поручить проверить представительские расходы администрации города Мценска за 2020-2021 годы. Изучать эти траты аудиторы начнут сразу после Нового года. А в конце будущего года они по заданию парламентариев оценят законность выплат бюджетных средств на обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления. Речь идет о должностных лицах ТОСов, которым выплачиваются деньги из казны.

Кроме того, КСП предстоит проверить законность и эффективность расходования бюджетных средств, потраченных на опубликование материалов органов местного самоуправления Мценска, в том числе их структурных подразделений. Еще одна проверка затронет реестр муниципальной собственности – в городе решили посмотреть, насколько он соответствует реальности.

ИА «Орелград»