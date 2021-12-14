В Орле на борьбу с наркоманией будут выделять по 10 000 рублей в год

Мэрия Орла утвердила параметры финансирования социальной программы.

Программа «Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории города Орла на 2022-2025 годы» утверждена администрацией областного центра. Она будет действовать с 2022 по 2025 годы включительно. Ее финансирование возьмет на себя муниципальный бюджет – ежегодно на программу планируется выделить по 10 тысяч рублей. То есть вся программа обойдется казне в 40 тысяч рублей. Так городские чиновники пытаются выполнить указ президента РФ «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

Отметим, что целью программы заявлено «создание системы комплексных мер, направленных на формирование у населения города Орла антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни». Также документом предусмотрено сокращение распространения и употребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, предупреждение правонарушений и преступлений, связанных с наркотиками. Проблема наркомании является не только актуальной, острой и злободневной, но и одной из самых опасных для современного российского общества, отмечено при этом в паспорте программы.

«Наркомания в наше время достигла масштабов эпидемии, — пишут авторы документа. — Поэтому немаловажное значение в современном обществе приобретает профилактика наркомании. Она подразумевает совокупность мероприятий политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании».

Мэрия ссылается на данные БУЗ «Орловский наркологический диспансер». Согласно им, по состоянию на 1 ноября 2021 года на диспансерном учете больных наркоманией состоят 462 жителя Орла (для сравнения — по состоянию на 1 ноября 2020 года было 472 человека). На профилактическом наблюдении находятся 223 человека, в том числе шесть несовершеннолетних. А общая численность жителей Орла, состоящих под наблюдением, составляет 685 человек. Добавим, что за 9 месяцев 2021 года на территории города количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось на 6 процентов по сравнению с прошлым годом и составило 284.

«Данные статистики свидетельствуют о том, что в городе Орле сформирована целостная система мероприятий по противодействию распространению и употреблению наркотических средств и психотропных веществ, включающая все заинтересованные структуры, и ориентированная на комплексное решение проблемы наркомании (профилактика, лечение и реабилитация, противодействие)», — к такому выводу уже пришли в орловской мэрии.

ИА «Орелград»