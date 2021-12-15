Назван уровень зарплат в реальном секторе орловской экономики

Лидерство удерживают предприятия по транспортировке и хранению.

Областные власти обнародовали очередной «срез» данных об уровне оплаты труда в различных отраслях. Так, в реальном секторе экономики Орловской области лидирующую позицию занимают предприятия по транспортировке и хранению с заработной платой 38,2 тысячи рублей в месяц. Данный показатель на 13,7 процента превышает уровень средней зарплаты в целом по области. На втором месте расположились предприятия по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха – 37 тысяч рублей, или 110 процентов к среднеобластному уровню.

На третьем месте — предприятия сельского хозяйства, работники которых зарабатывают по 36,6 тысячи рублей. Но реальный сектор экономики не является лидером по размерам заработков. Несколько сфер деятельности ушли от него далеко вперед. Так, самый высокий уровень оплаты труда по итогам января-сентября 2021 года сохранился в организациях финансовой и страховой сферы – 51,6 тысячи рублей. Зарплата там в 1,5 раза превышает среднеобластной уровень. Работники сферы государственного управления получают по 42,1 тысячи рублей, или на четверть больше среднестатистического орловца.

Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился у работников, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности, – 20,1 тысячи рублей, или 59,8 процента от среднеобластного уровня. У работников гостиниц и предприятий общественного питания заработок составляет всего 21,7 тысячи рублей в месяц, у работников, занятых административной деятельностью, – 23,3 тысячи рублей.

ИА «Орелград»