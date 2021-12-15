Орловец выдумал преступление, чтобы увидеть полицейских

15.12.2021 | 7:00 Закон и порядок, Новости

Дело об очень странном ложном доносе рассмотрел суд в Орловской области. 

В Орловской области Колпнянский районный суд в особом порядке судебного разбирательства рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении сразу двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Было установлено, что 29 мая 2021 года в ночное время подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в доме своей сестры. «Желая увидеть сотрудников полиции и ускорить их приезд», он решил сообщить в отдел полиции заведомо ложные сведения о якобы совершенном в отношении него преступлении.

Он по телефону сообщил в дежурную часть ОМВД, что некто неизвестный нанес ему шилом удар в область печени. Тем самым, орловец   обвинил нападавшего в совершении тяжкого преступления. По вызову приехала следственно-оперативная группа, которая сразу поняла, что никакого нападения не было. Удивительно, но 7 июня 2021 года лжедоносчик повторил свой трюк. Только на сей раз, как установил суд, помимо полицейских он также возжелал увидеть фельдшера скорой   помощи.

Нетрезвый мужчина вновь позвонил в дежурную часть ОМВД  и заявил о том, что некое неизвестное лицо причинило ему телесное повреждение в виде ранения, нанесенного ударом лезвия по груди. Он заявил, что неизвестный метил ему в сердце. Поскольку сигнал был официальным, на место «происшествия» вновь выехала следственно-оперативная группа. Зачем подсудимый названивал в полицию, можно только догадываться. Но не исключено, что он хотел немного «помучить» полицейских – в прошлом данный гражданин был судим, и не исключено, что у него затаилась неприязнь к стражам порядка.

В судебном заседании он сразу признал себя виновным полностью. Психиатры отклонений у него не нашли. В результате суд решил, что действиями мужчины руководил опьяненный алкоголем разум. За два ложных вызова и доноса мужчина получил наказание в виде обязательных работ сроком на 460 часов.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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