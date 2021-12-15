Орловские налоговики оказались чисты от коррупции

Налоговое ведомство заявило об отсутствии уголовных дел против своих сотрудников.

В Орле налоговики признали эффективной собственную борьбу с коррупцией. Об этом было заявлено в ходе онлайн-конференции «Политико-правовые механизмы противодействия коррупции: проблемы теории и практики», организованной Среднерусским институтом управления – филиалом РАНХиГС. Как пояснили в управлении ФНС России по Орловской области, в мероприятии приняла участие главный специалист-эксперт отдела кадров и безопасности этого ведомства Ирина Ромашина.

Она выступила с докладом, в котором коснулась вопросов профилактики коррупционных проявлений в налоговых органах. По ее словам, проводится такая работа в рамках выполнения ведомственного плана противодействия коррупции. Ее эффективность подтверждает тот факт, отметила Ромашина, что «за последние 10 лет уголовных дел в отношении должностных лиц налоговых органов Орловской области всех уровней не возбуждалось».

«Для контроля достаточности мер по противодействию коррупции организован анализ обращений граждан и организаций, — говорят в УФНС. — Любой пользователь может принять участие в анонимном анкетировании на официальном сайте ФНС России. По его результатам в 2021 году деятельность подразделений по профилактике коррупционных правонарушений налоговых органов Орловской области уже второй раз подряд отнесена к высокому уровню, что является показателем повышения доверия налогоплательщиков».

Добавим, что желающие могут сообщить о случаях коррупционных правонарушений со стороны сотрудников налоговых органов по «телефону доверия» (4862) 54-47-50. Он работает круглосуточно в режиме автоответчика.

ИА «Орелград»