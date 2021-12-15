Орловские пожарные тушили горящую квартиру и обнаружили труп молодого мужчины

15.12.2021 | 14:00 Новости, Происшествия

Горела квартира в городе Новосиль.

Сотрудники МЧС, ликвидируя пожар, обнаружили тело молодого мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ведомста.

В 21.40 поступила информации о том, что в трехквартирном доме на улице Свободы в городе Новосиль произошло возгорание. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что горит одна из квартир.

Пожар был потушен, и смежные квартиры были спасены. Однако, погиб 33-летний мужчина. Его тело обнаружили на месте происшествия.

Сообщается, что в квартире сгорели кухня, коридор и частично веранда. Причину пожара устанавливают специалисты.

ИА «Орелград»

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