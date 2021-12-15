Орловский сенатор Круглый предлагает ограничить число пассажиров в общественном транспорте

Этот вариант он предложил в качестве альтернативы QR-кодам на транспорте.

Сенатор Совета Федерации от Орловской области Владимир Круглый предложил ограничить число пассажиров в общественном транспорте, а также строго следить за ношением масок. О своей инициативе он рассказал «Радио 1».

По его мнению, такие меры могут быть альтернативой использованию QR-кодам на транспорте.

«QR-код – это подтверждение факта вакцинации человека от коронавируса. Он нужен для того, чтобы защитить наиболее уязвимые группы людей, которые не привиты и из-за этого более восприимчивы к тяжёлым формам заболевания. Сегодня угроза заразиться в транспорте действительно очень велика. Нужно принимать какие-то меры – например, ограничить число пассажиров и строго следить за тем, чтобы все носили маски или даже респираторы.

Наша задача – защита людей с помощью законопроекта, а не разделение, не сегрегация и не ограничения, как многие пишут в комментариях. Думаю, что надо двигаться именно в этом направлении – сделать ограничения минимальными, чтобы снять напряжение в обществе. Просто нужно сделать так, чтобы транспорт не был дополнительным источником заражения», — заявил сенатор.

ИА «Орелград»