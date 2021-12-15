Суд о краже аистов под Орлом закончился примирением

Ливенский районный суд не стал наказывать подельников, укравших скульптуры.

Постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон вынес Ливенский районный суд Орловской области. Однако обстоятельства заслуживают внимания. Перед судом предстала пара, которая получила обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ. Органы предварительного следствия установили, что в июле 2021 года мужчина и женщина вместе с подростком ехали на личном автомобиле, когда их внимание привлек один из частных домов.

На спиленном дереве примерно в 20 метрах от дома было установлено декоративное гнездо с четырьмя садовыми фигурами, выполненными в виде аистов. Подросток попросил остановить машину и предложил похитить приглянувшихся птиц. Далее троица действовала совместно. Мужчина при помощи гаечного ключа по очереди открутил аистов, а женщина и подросток вместе вытянули их из гнезда. Птиц погрузили в машину и уехали.

Общая стоимость четырех похищенных садовых декоративных фигур составила около 3400 рублей. Уже в судебном заседании хозяйка аистов подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Она указала, что подсудимые загладили причиненный вред путем возмещения материального ущерба, чего ей достаточно. Словом, она помирилась с подсудимыми и попросила к уголовной ответственности их не привлекать, что суд и сделал.

ИА «Орелград»