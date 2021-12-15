В Орле осудили парня, планировавшего массовые убийства (видео)

Основными доказательствами были показания знакомых.

Советский районный суд вынес приговор Павлу Догадину, планировавшему вооруженные нападения в местах массового скопления людей. В качестве наказания ему назначено лишение свободы сроком на 6,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 10 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.

Ранее орловские СМИ писали о том, что молодой человек готовился к массовым убийствам выходцев из северокавказских республик.

«В 2019 году собрал соучастников, начал активно готовится к преступлению. Свои намерения преступник неоднократно высказывал в переписке со знакомыми в социальных сетях, обсуждая даже способы массового убийства. Это и остановит его злой умысел. Основными доказательствами стали показания его знакомых, а так же протоколы осмотра местности, где обвиняемый проводил тренировочные занятия и протоколы обыска, где среди прочих предметов было обнаружено оружие», — раскрывает подробности дела телеграмм-канал «Орел 24».

Задержание Догадина:

Тренировака стрельбы:

ИА «Орелград»