Замаскированные взятки обнаружили в Орле

Мздоимство было подано под видом денежных подарков.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в текущем году на территории региона выявлено три факта незаконного вознаграждения, которое получили должностные лица от юридических лиц. Подобные «подарки» по своей сути являются одной из форм взятки, поэтому они категорически не вписываются в рамки законодательства. Словом, эти правонарушения являются коррупционными, хотя уголовной ответственности виновные и не понесли.

Тем не менее, они были наказаны. Так, по постановлениям прокуратуры Орловской области к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ были привлечены юридические лица ЧОО «ЦОН-П» и «Орел-Беркут», а также компания «Ливгидромаш». Сообщается, что общая сумма наложенных на них штрафов составила три миллиона рублей, причем эти деньги с виновников уже взысканы в полном объеме. Всего в текущем году в Орловской области по инициативе прокуратуры 586 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Кроме того, по материалам прокурорских проверок возбуждено 18 уголовных дел о фактах коррупции. Значительная часть выявленных нарушений, как уточнили в надзорном ведомстве, касается несоблюдения запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством. Речь идет о служащих, которые представили недостоверные данные о своих доходах и расходах.

«Так, прокурорами выявлено более 260 нарушений антикоррупционного законодательства, допущенных лицами, занимающими должности, при замещении которых возлагается обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, — говорят в прокуратуре региона. — В целях их устранения внесены акты реагирования, по результатам рассмотрения которых 86 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности».

ИА «Орелград»