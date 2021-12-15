Жителям орловской деревни вернули воду

Проблему сотен селян помогли решить активисты Народного фронта.

В Орловской области благополучно завершилась история, связанная с внезапным исчезновением воды в домах жителей пригородной деревни Образцово. Напомним, около 500 селян на протяжении семи месяцев были вынуждены жить без воды. Произошло это после ввода в эксплуатацию рыбоперерабатывающего завода, который селяне начали винить в своих бедах.

К решению проблемы подключились чиновники, сотрудники прокуратуры и активисты Общероссийского народного фронта. Ранее было принято решение пробурить в деревне дополнительную скважину, чтобы увеличить объемы поставок воды. Как рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта Владимир Филонов, селяне были вынуждены покупать воду и для приготовления пищи, и для хозяйственных нужд. Работы по созданию еще одной скважины стартовали в сентябре текущего года.

«После проведения всех необходимых процедур вода из скважины стала поступать в систему водоснабжения. Это позволило увеличить объем воды. В итоге вода стала поступать в квартиры и дома частного сектора», – рассказал член регионального штаба Народного фронта Юрий Власов.

Словом, благо цивилизации в дома селян вернулось. Несмотря на это, как сообщает Народный фронт, «администрация Орловского района продолжает заниматься решением вопроса по переносу рыбоперерабатывающего завода с территории деревни Образцово». По последним данным, соответствующий иск уже направлен в суд, хотя непонятно, куда власти смотрели раньше – построить и запустить завод без их ведома было просто невозможно.

ИА «Орелград»