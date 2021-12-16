Игорь Дробязгин, главврач орловской больницы им. Семашко, принимает поздравления с юбилеем

Леонид Музалевский и Василий Иконников лично поздравили Дробязгина с 65-летием.

Игорь Дробязгин, главный врач больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко, отмечает сегодня 65-летний юбилей.

Юбиляра поздравили Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский и сенатор Совета Федерации от Орловской области Василий Иконников, сообщает пресс-служба облсовета.

Спикер облсовета вручил Игорю Григорьевичу Почётную грамоту Орловского областного Совета – за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в развитие здравоохранения в Орловской области. Леонид Музалевский искренне поблагодарил юбиляра и всех медицинских работников за труд во благо жизни и здоровья человека.

«Не устану повторять, что вы – герои нашего времени!», – сказал Музалевский.

А Василий Иконников вручил Игорю Дробязгину Почётную грамоту Совета Федерации – за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие здравоохранения Орловской области, совершенствование методов оказания медицинской помощи населению, подготовку высококвалифицированных специалистов.

ИА «Орелград»