Мэру Орла Юрию Парахину предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями

Параллельно расследуется другая криминальная история, уже выявлена неуплата налогов на сумму более 50 миллионов рублей.

При координирующей роли прокуратуры в окончательной редакции предъявлено обвинение орловскому градоначальнику Юрию Парахину. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд.

Также в Следственный комитет поступили материалы налоговой проверки, которая прошла в одной из фирм Парахина. Установлена неуплата налогов на сумму более 50 миллионов рублей.

«Ранее прокуратурой области в рамках проверки по вопросу соблюдения администрацией г. Орла действующего законодательства при решении вопроса о переносе мест ярмарочной торговли с площадей Жукова и Комсомольской г. Орла, установлено, что в План размещения ярмарок органом местного самоуправления была включена площадка, предоставление мест для торговли на территории которой организует ООО «Золотой век». При этом, этому юридическому лицу мэром г. Орла Юрием Парахиным переданы в доверительное управление принадлежащие ему на праве собственности доли в уставных капиталах юридических лиц ООО «Партнер», ООО «Универсал» и ООО «Союз». При проведении проверки прокуратурой выявлены признаки возможного дробления бизнеса указанными организациями. В этой связи прокуратурой инициировано проведение выездной налоговой проверки в отношении ООО «Партнер», в ходе которой налоговым органом установлена неуплата налогов на сумму более 50 млн руб. Материалы налоговой проверки направлены в органы следственного комитета, организована процессуальная проверка, ее ход и результаты поставлены в прокуратуре на контроль», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Об этом стало известно сегодня в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов области. В мероприятии, которое прошло под председательством прокурора Орловской области Владислава Малкина, приняли участие начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков, руководитель СУ СК России по Орловской области Петр Юдин, начальник УФСБ России по Орловской области Вячеслав Князьков, руководитель УФССП России по Орловской области – главный судебный пристав Орловской области Михаил Смирнов, временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Орловской области Сергей Гладков, начальник Управления Росгвардии по Орловской области Игорь Баранов, а также заместители руководителей областных правоохранительных органов, заместители прокурора области, начальники структурных подразделений прокуратуры области, прокуроры районных прокуратур.

ИА «Орелград»