Новогодняя сказка в стоматологии «3D-дети»

Психолог сопровождает пациента от входа до выхода.

Яркая фигура Щелкунчика в человеческий рост установлена в детской стоматологии «3D-дети» . Щелкунчик является частью праздничной атмосферы, стилизованной под известную новогоднюю историю. Чудесная ёлка и музыка Чайковского встречает маленьких пациентов, чтобы перенести в волшебную сказку. Здесь встреча со стоматологом превращается в праздник.

Забота о психологическом комфорте ребенка — важный принцип работы отделения «3D-дети». Психолог сопровождает пациента от входа до выхода. В отделении «3D-дети» есть технологии для комфортного лечения зубов маленьким пациентам, без капризов и переживаний – это применение закись азота-кислородной седации. Она помогает ребенку расслабиться и чувствовать себя комфортно на всех этапах лечения, сформировать у него самые положительные впечатления о посещении стоматолога, провести качественное лечение, увеличить время лечения. А для самых маленьких пациентов, или малышей, у которых серьезные разрушения зубов, мы предлагаем лечение «во сне» с помощью ингаляционного севорана, самого часто используемого в мировой детской стоматологии препарата. Записаться можно по телефону +7 (4862) 22-10-97.

Детская стоматология «3D-дети» входит в состав компании «32», которая работает в Орле с 1991года. Сегодня компания «32» это 2 современные стоматологии для взрослых «3D» и «32», стоматологическое отделение для детей, а также врачебная косметология «32» и учебный центр «ПИК 32». Компания «32» также известна как автор социальных проектов по профилактике стоматологических заболеваний, получивших признание в России и за рубежом. В этом году орловской компании «32» исполняется 30 лет.

ИА «Орелград»