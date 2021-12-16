Орловец получил 9 месяцев «строгача» за кражу люка

Мелкая кража привела жителя Орловского района за решетку.

Мировой судья судебного участка № 3 Орловского района Орловской области достаточно сурово наказал местного жителя, попавшегося на достаточно мелкой краже. Вероятно. При вынесении обвинительного приговора было учтено то, что ранее данный гражданин был неоднократно судим за другие кражи и грабеж. Правда, это тоже были преступления не масштабные. Например, грабежом суд и следствие сочли хищение продуктов питания из магазина.

В данном случае жителей пригорода Орла попался на краже металлической крышки люка. Потерпевшей стороной по уголовному делу было признано муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник», поскольку именно на его балансе состоит водовод. Было установлено, что подсудимый прибыл на место происшествия на машине. Он в одиночку вручную снял крышку люка и погрузил ее в багажник, после чего с места происшествия скрылся. Причиненный коммунальному МУПу материальный ущерб был оценен в 6000 рублей.

Отметим, что своими действиями злоумышленник также создал угрозу безопасности участников дорожного движения. Ведь открытый люк – это всегда опасность. В судебном заседании подсудимый признал вину полностью и подал ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке, надеясь на снисхождение. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»