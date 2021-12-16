Орловские чиновники объяснили, почему льготникам не дают землю

Причина невыдачи земли кроется в старой доброй бюрократии.

Любопытный судебный процесс завершился в поселке Хотынец, где слушалось гражданское дело по иску прокуратуры к администрации Хотынецкого района. Истец просил о признании незаконным бездействия местных чиновников. Нарушения законодательства прокурорские работники выявили при проверке механизма выделения земли под застройку многодетным семьям. Государство гарантирует им участки бесплатно. Занимаются этим чиновники на местах.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что на территории Хотынецкого района зарегистрировано 166 многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков. На учете по бесплатному предоставлению земельных участков на льготных основаниях состоит 14 многодетных семей. Ждать своей очереди им, вероятно, придется очень долго. Прокуратура выяснила, что участки, предназначенные для предоставления многодетным семьям, на территории Хотынецкого района даже не сформированы.

Представитель административного ответчика признала исковые требования частично и объяснила причину случившегося. Она подтвердила данные о количестве многодетных семей, уточнив, что 9 из них стоят в очереди на получение земли для ведения личного подсобного хозяйства, 5 семей — для ведения садоводства и огородничества. Однако, по ее словам, участки указанным категориям граждан в 2021 году администрацией района «не предоставлялись ввиду того, что в текущем году они только формируются».

В свою защиту чиновники заявили, что на текущий год было запланировано проведение мероприятий по формированию пяти участков. Но выполнить их в полном объеме «не представилось возможным». Чиновники назвали причины. Так, по их данным, оказалось, что один из выбранных участков попадает в границы особо охраняемой природной территории Национального парка «Орловское полесье». В двух случаях многодетные семьи сами отказались от земли, так как ее кадастровая стоимость резко подскочила, что увеличило бы налоги за нее.

Еще один участок оказался «не той породы» — вид его разрешенного использования не вписался в местные правила землепользования и застройки. Формирование земельных участков для многодетных семей в других местах «не представляется возможным в виду дефицита районного бюджета». Однако длинный список отговорок суд не впечатлил. Он принял решение удовлетворить административное исковое заявление Хотынецкого межрайонного прокурора, признал незаконным бездействие администрации Хотынецкого района и обязал ее в течение трех месяцев устранить нарушения и сформировать участки для их последующего выделения многодетным семьям.

ИА «Орелград»