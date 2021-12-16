Селяне под Орлом получат магазины

В Мценском районе взялись за решение торгового обеспечения отдаленных деревень.

Власти Мценского района с 2022 года начнут реализацию целевой программы развития торговли. Ее действие будет рассчитано на три года, а капитальные вложения в отрасль превысят 15 миллионов рублей. Предполагается построить новые торговые точки и довести до 256 количество рабочих мест в сфере торговли (сейчас их – 152). Одна из главных задач – повысить уровень обеспеченности местных жителей торговыми площадями, приблизив его к федеральному стандарту.

Если в областном центре этот норматив значительно превышен, то в нескольких десятках километров от него ситуация выглядит совершенно иначе. По данным администрации Мценского района, 88 процентов местных населенных пунктов относятся к категории отдаленных деревень. Поэтому довольно остро стоит задача обеспечения жителей товарами первой необходимости. Решить ее частично помогает потребкооперация и индивидуальные предприниматели. Подсчитано, например, что в 70 местных деревень по графику приезжают автолавки.

Утвержденная муниципальная программа призвана расширить существующую торговую сеть. По данным на 1 июля 2021 года, она на территории Мценского района представлена 104 объектами. Кроме того, в районе действует шесть предприятий общепита и три ведомственные столовые. По данным за 2020 год, оборот торговли в расчете на одного местного жителя составил 793,3 тысячи рублей. Судя по статистике, 44 процента своих денег амчане тратят на продукты питания, 56 — на непродовольственные товары.

ИА «Орелград»