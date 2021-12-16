В Ливнах бойцовская собака убила своего хозяина

Проводится доследственная проверка.

По сообщениям местных жителей, вчера в Ливнах было обнаружено тело мужчины, убитого своей собственной собакой.

Известно, что собака бойцовской породы жила в гараже своего хозяина. Позавчера вечером мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пошел в свой гараж, а на утро его нашли мертвым.

«По данному факту проводится доследственная проверка. Причина смерти будет установлена а ходе проведения судебно-медицинского исследования трупа», — сообщили «Орелграду» в Следственном комитете.

ИА «Орелград»