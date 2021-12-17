Бюджет Орла вырос в 4 раза, но денег льготникам в нем не нашлось

В обновленном проекте документа учтены поступления из других бюджетов.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, проект бюджета областного центра значительно возрос по сравнению с тем, который ранее был принят в первом чтении. Обновленный документ был презентован на заседании согласительной комиссии, в состав которой входят депутаты и чиновники – всего 13 человек. Презентацию провел заместитель мэра Алексей Степанов. По его словам, проект был уточнен с учетом новой информации о планируемых поступлениях из других бюджетов. Кроме того, были внесены изменения в прогнозный план приватизации, доходы от которой также поступают в казну.

Изменения видны невооруженным глазом. Если в первом чтении доходы бюджета планировались в объеме более 2 миллиардов рублей, то в новом проекте они составляют уже 9,586 миллиарда. Таким образом, всего за две прошедшие недели прогнозируемый объем доходов вырос на 6,59 миллиарда рублей. Такой будет ожидаемая в 2022 году сумма безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. Соответственно в новом проекте увеличены и расходы. Однако без критики документа не обошлось.

«Депутаты все еще не увидели в представленном проекте бюджета на 2022 год расходы на финансирование ряда принятых ранее обязательств по социальной поддержки граждан: выплат инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде города; участникам вооруженных конфликтов, получивших инвалидность отдельным категориям граждан — компенсация за содержание лифтового хозяйства; малоимущим гражданам; на мероприятия по оздоровительной кампании детей; на меры социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений», — перечислили в пресс-службе горсовета.

При этом парламентарии напомнили, что ни один из нормативно-правовых актов, устанавливающих меры социальной поддержки горожанам, не был отменен. Следовательно, в бюджете должны быть запланированы расходы на выполнение данных обязательств. Согласно приведенной статистике, дополнительные меры соцподдержки касаются примерно 60 тысяч жителей Орла. Впрочем, пока обделенными являются не только они. Удивительно, но в проекте бюджета на 2022 год не предусмотрены средства даже на питание школьников. Нет пока денег и на программу выполнения наказов избирателей.

ИА «Орелград»