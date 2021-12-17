Орловская аттестационная комиссия, отказавшая Заслуженному учителю России в приеме на работу, была нелегитимна

Создание комиссии проходило с нарушениями, поэтому ее решения отменены и в ближайшее время будет создана новая комиссия.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин рассказал журналистам о том, что аттестационная комиссия, отказавшая Заслуженному учителю России Корниловскому в приеме на работу, была нелегитимна, и ее решения отменены. Это стало известно в ходе сегодняшней встречи Малкина с орловскими журналистами.

Ранее «Орелград» писал о заявлении, которое Федор Корниловский подал в Следственный комитет. В нем опытный педагог обвинял мэра Орла Юрия Парахина в преднамеренном препятствовании назначению на должность директора ДШИ № 2 им. М.И. Глинки. По мнению Корниловскому, в орловской системе дополнительного образования процветает коррупция, что и послужило причиной отказа в трудоустройстве неудобного кандидата.

На вопрос «Орелграда» о заявлении Корниловского Владислав Малкин ответил, что не видит в этом вопросе коррупционной составляющей, а также рассказал интересные детали проверки.

«Он был у меня на приеме, рассказывал об этой ситуации. Я вот в этом случае никакой заинтересованности должностных лиц, в частности мэра, не вижу. Трудовой спор должен разбираться в судебном порядке.

Единственное, что заставило нас обратить внимание на эту ситуацию – это то, что решение об отказе в назначении на должность приняла аттестационная комиссия. Мы проверку провели, оказалось, что само создание этой комиссии происходило с нарушениями. И в целом эта комиссия была нелегитимной. В настоящее время решение комиссии отменено – решение признано незаконным, и должность вакантна», — рассказал областной прокурор.

По словам Владислава Малкина, в ближайшее время будет создана новая аттестационная комиссия, которая обладая легитимностью, выберет нового директора образовательного учреждения.

ИА «Орелград»