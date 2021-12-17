Орловский облсуд избрал меру пресечения для хулиганов, избивших пару, заступившуюся за несовершеннолетних

Одного из фигурантов взяли под стражу в зале суда.

Орловской областной суд избрал меру пресечения для двух молодых людей, подозреваемых в избиении супружеской пары, которая заступилась за несовершеннолетних. Одного фигуранта оставили под домашним арестом, другого взяли под стражу в зале суда.

Ранее «Орелград» сообщил о конфликте, который произошел 28 ноября рядом с детской площадкой на улице Покровской. Тогда несколько молодых людей устроили пьяный дебош — сначала они угрожали детям, а потом напали на супружескую пару, делавшую им замечания.

Следователь, работающий по этому делу, ходатайствовал о заключении под стражу обоих хулиганов. Однако, суд не счет это необходимым. Подобная мера была избрана для молодого человека, который угрожал детям. А его сообщника отправили под домашний арест.

ИА «Орелград»