Орловским детям показали «волшебную пожарную машину»

Праздник приурочен к наступающим праздникам — Новому году и Дню Спасателя.

Орловское МЧС организовало мероприятие «Волшебная пожарная машина» для пациентов областной детской больницы.

Детский праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой был приурочен не только к наступающему Новому Году, но и к профессиональному празднику — Дню Спасателя.

«Познавательная экскурсия по пожарной части, конечно, была сконцентрирована в гараже, где живут красно-белые пожарные машины. Сотрудник 1-й ПСЧ Александр Гревцев с шутками и прибаутками простым языком начал рассказывать и демонстрировать действия пожарных, когда она приезжают на пожар.

Незаметно для себя и дети и родители были вовлечены в повседневную «тревожную» жизнь пожарно-спасательной части. Не по плану случился реальный выезд на пожар, огнеборцы на деле продемонстрировали оперативный выезд по тревоге. Ребята попробовали сами потушить условный пожар, примерили элементы боевой одежды пожарного.

После знакомства всем гостям предложили прокатиться на волшебной пожарной машине и всем, кто не испугался, Дед Мороз подарил подарки. Восторг, радость, яркие эмоции переполняли малышей! Все они загадали желания, которые обязательно сбудутся! Малышей и их родителей ждал ещё сладкий сюрприз от пожарных и чаепитие, на котором все делились своими впечатлениями и хорошим настроением», — рассказывает пресс-служба МЧС.

ИА «Орелград»