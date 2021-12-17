Орловским детям показали «волшебную пожарную машину»

17.12.2021 | 15:20 Новости, Общество

Праздник приурочен к наступающим праздникам — Новому году и Дню Спасателя.

Орловское МЧС организовало мероприятие «Волшебная пожарная машина» для пациентов областной детской больницы.

Детский праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой был приурочен не только к наступающему Новому Году, но и к профессиональному празднику — Дню Спасателя.

«Познавательная экскурсия по пожарной части, конечно, была сконцентрирована в гараже, где живут красно-белые пожарные машины. Сотрудник 1-й ПСЧ Александр Гревцев с шутками и прибаутками простым языком начал рассказывать и демонстрировать действия пожарных, когда она приезжают  на пожар.

Незаметно для себя и дети и родители были вовлечены в повседневную «тревожную» жизнь пожарно-спасательной части. Не по плану случился реальный выезд на пожар, огнеборцы на деле продемонстрировали оперативный выезд по тревоге. Ребята попробовали сами потушить условный пожар, примерили элементы боевой одежды пожарного.

После знакомства всем гостям предложили прокатиться на волшебной пожарной машине и всем, кто не испугался, Дед Мороз подарил подарки. Восторг, радость, яркие эмоции переполняли малышей! Все они загадали желания, которые обязательно сбудутся! Малышей и их родителей ждал ещё сладкий сюрприз от пожарных и чаепитие, на котором все делились своими впечатлениями и хорошим настроением», — рассказывает пресс-служба МЧС.

ИА «Орелград» 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования