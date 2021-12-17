Орловскую агрофирму сурово наказали за отходы зерна

Навалы зерноотходов были обнаружены на участке сельхозназначения.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, компания «АПК «Юность» получила крупный штраф за свалку твердых бытовых отходов и навалы зерноотходов, которые были обнаружены в ходе осмотра территории на землях сельскохозяйственного назначения в Должанском районе Орловской области. Выездное обследование было проведено в сентябре этого года.

По данным контролирующего ведомства, зерноотходы были свалены на сельхозучастке, в границах Вышне-Ольшанского сельского поселения. Захламленной оказалась площадь 0,18 га. По закону, такие земли должны быть вовлечены в сельскохозяйственный оборот. Это оказалось не единственное нарушение. Рядом с отходами зерна проверяющие обнаружили несанкционированную свалку бытовых отходов площадью 109 квадратных метров. Также фирме в вину поставили зарастание оставшейся части земли сорняками и кустарником.

Собственника участка инспекторы нашли по данным Единого государственного реестра недвижимости. В отношении него тут же была проведена внеплановая проверка, по итогам которой уже в декабре 2021 года управление Россельхознадзора привлекло указанную выше компанию к административной ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ. Она получила крупный штраф в размере 410 тысяч рублей. «В целях введения земельного участка в сельскохозяйственный оборот нарушителю выдано соответствующее предписание», — подчеркнули в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»