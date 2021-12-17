В Орле призвали переименовать День физкультурника

Соответствующее обращение будет направлено в правительство страны.

Орловский областной Совет народных депутатов подготовил текст обращения в правительство Российской Федерации по вопросу изменения названия праздника «День физкультурника» на «День физкультурника и спортсмена». Мотивируют парламентарии свою идею тем, что в нашей стране развитие не только физкультуры, но и спорта является важнейшим направлением государственной социальной политики. Соответственно оно предполагает поддержку не только массовой физической культуры, но и профессионального спорта, а также системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений.

В Орле напоминают о том, что День физкультурника был учрежден постановлением Совета Народных Комиссаров СССР еще в 1939 году. Ежегодно он отмечается во вторую субботу августа — на основании уже указа Президиума Верховного Совета от 1 октября 1980 года. Этот праздник был призван способствовать массовой пропаганде физической культуры и здорового образа жизни в стране. Он действительно остается актуальным и по сей день. В то же время, говорят в Орловском облсовете, цели спорта высших достижений принципиально отличаются от целей массового спорта. Всякое высшее достижение спортсмена имеет не только личное значение, но становится общенациональным достоянием. Рекорды и победы на крупнейших международных соревнованиях вносят свой вклад в укрепление авторитета страны на мировой арене.

«Начиная с 1908 года, когда российским спортсменом-фигуристом Николаем Паниным-Коломенкиным на IV Олимпиаде в Лондоне впервые была завоевана олимпийская золотая медаль, Россия заявила о своей состоятельности в качестве одной из ведущих мировых спортивных держав, — говорится в обращении Орловского облсовета. — Имена величайших отечественных спортсменов, победы которых заставили рукоплескать им весь мир, навсегда вошли в историю мирового спорта».

В качестве ярких примеров в Орле называют прославленных гимнастов Ларису Латынину и Николая Андрианова, конькобежку Лидию Скобликовау, хоккейного вратаря Владислава Третьяка, борца Александра Карелина, лыжницу Раису Сметанину и других. Современный российский спорт высших достижений, отмечают в Орле, по-прежнему сохраняет высокую конкурентоспособность на международной арене. В 2021 году на летних Олимпийских играх в Токио сборная нашей страны завоевала 71 олимпийскую медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. В связи с этим Орловский областной Совет народных депутатов считает заслуженным право российских спортсменов отмечать свой профессиональный праздник и призывает изменить и расширить название праздника.

ИА «Орелград»