В Орле решили отремонтировать еще и Тургеневский мост

В проведение работ мэрия готова вложить почти 30 миллионов рублей.

Власти Орла объявили поиск подрядчика на выполнение работ по ремонту моста «Тургеневский» через реку Орлик. Начальная максимальная цена контракта превышает 28,5 миллиона рублей. Деньги будут выделены из муниципального бюджета. К потенциальному подрядчику предъявлен ряд требований. В частности, его сотрудники должны иметь профессиональную подготовку, в том числе по безопасности труда.

При выполнении работ подрядчик должен строго руководствоваться сметами и контрактом. Зону работ потребуется оградить типовыми, травмобезопасными ограждениями. Подрядчику будет запрещено использовать для складирования материалов и отстоя техники территорию возле моста. Нельзя использовать водоохранную зону реки Орлик для стоянки спецтехники и заправки ее ГСМ.

Перечень ремонтных работ до победителя тендера доведут при подписании контракта. Кстати, он должен будет предоставить гарантийный срок на три года, в течение которого ему придется исправлять возникающие дефекты за свой счет и по первому требованию муниципалитета. Отметим, что ремонт будет не капитальным. Рабочим предстоит обновить покраску моста. Кроме того, предполагается заменить систему его освещения. Прежняя будет демонтирована, вместо нее подрядчик должен будет установить современные экономичные светильники. Также предусмотрено «восстановление декорирования моста».

Напомним, что в последние годы в Орле ведется масштабный ремонт мостов. Процесс стартовал еще в 2006 году, когда мэрия взялась за Александровский мост. Кстати, на это был взят коммерческий кредит – первый в новейшей истории города. С тех пор муниципальный долг только рос и достиг уже 2 миллиардов рублей. Напомним также, что в эти дни ведется следствие, связанное с некачественным ремонтом Красного моста и моста «Дружба» в Орле, а также хищением более чем 170 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на их ремонт.

ИА «Орелград»