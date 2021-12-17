В Орловской области найдены останки людей, предположительно расстрелянных в годы Великой Отечественной войны (видео)

Назначено проведение экспертиз.

Организована доследственная проверка по факту обнаружения в Болхове останков людей, предположительно расстрелянных в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Человеческие останки были обнаружены вчера при проведении земляных работ на территории «Болховского завода полупроводниковых приборов».

«На место предполагаемого расстрела и захоронения выехала следственно – оперативная группа в составе: следователей по особо важным делам отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет), следователей-криминалистов, которыми совместно с участниками Орловского регионального общественного молодежного поискового объединения «Огненная дуга» организованно проведение осмотра места происшествия, в ходе которого, на данный момент, обнаружены останки не менее 18 погибших с повреждениями, характерными для применения огнестрельного оружия. Проведение осмотра продолжается. По завершении осмотра запланировано назначение судебно-медицинских, генетических экспертиз в целях установления давности и причин смерти погибших, а также принадлежности костных останков конкретным лицам. УФСБ России по Орловской области поручено установление родственников погибших», — сообщает СК.

ИА «Орелград»