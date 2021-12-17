В Орловской области поднимут тарифы для трактористов

Проект постановления об утверждении новых размеров сборов уже готов.

Управление по тарифам и ценовой политике подготовило проект приказа об установлении размера сборов, взимаемых в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Занимается этими вопросами профильное управление, которое и обратилось к коллегам с просьбой пересмотреть давно устаревшие «тарифы». Как следует из сопроводительной документации, размеры действующих сборов были утверждены еще в марте 2008 года Службой по тарифам Орловской области. Тот документ устарел уже не только морально. Он и финансово не отвечает реалиям сегодняшнего дня.

Проект повышения «тарифов» в настоящий момент проходит процедуру общественной антикоррупционной экспертизы. Если она завершится успешно, то тарифы с 2022 года будут следующими: размер сбора за проведение технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин составит 140 рублей, за технический осмотр прицепов к самоходной машине – 90 рублей. Сборы за прием экзаменов на право управления самоходными машинами составят 97 рублей.

Добавим, что управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин проводит и проверки. Данные за 2021 год будут озвучены примерно через полтора месяца. Что касается 2020 года, то тогда проверочные мероприятия были ограничены из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Тем не менее, при постановке поднадзорной техники на регистрационный учет в Орловской области было выявлено 10 нарушений обязательных требований закона.

Три компании были привлечены к административной ответственности. Кроме того, ответственность понесли два физических лица и пять индивидуальных предпринимателей. Одно из административных дел тога было заведено по материалам прокуратуры Заводского района города Орла. Также одному юридическому лицу и двум индивидуальным предпринимателям были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований закона. Никто из наказанных действия чиновников не обжаловал.

Тем временем, прокурор Советского района города Орла утвердил обвинительное заключение в отношении инспектора областного департамента надзорной и контрольной деятельности, обвиняемого в получении взяток. По версии следствия, в ноябре 2020 года он получил через посредника от троих граждан взятки в общей сумме 52 500 рублей. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры региона, деньги предназначались за положительную сдачу экзаменов на право управления самоходными машинами без фактического присутствия на экзаменах самих граждан. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Советским районным судом города Орла.

ИА «Орелград»