В Орловской области таинственно исчезли 50 тонн рыбьих отходов

Рыбзавод обвинили в грубых нарушениях ветеринарного законодательства.

О выявлении грубых нарушений целого ряда ветеринарно-санитарных правил в Орловской области заявила пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Сообщается, что речь идет о предприятии, специализирующемся на переработке и реализации рыбной продукции. Оно расположено в Новодеревеньковском районе Орловской области. Првоерку там сотрудники Россельхознадзора провели совместно с прокурорскими работниками.

Было установлено, завод закупает сырье, которое затем перерабатывает, упаковывает и продает. В этой производственной цепочке проверяющих особо заинтересовал вопрос о том, как на заводе поступают с биологическими отходами, ведь таковые непременно должны образовываться. А законодательство жестко регламентирует правила утилизации таких отходов. Например, просто взять и закопать их в землю или выбросить на свалку нельзя.

«В ходе проверки были выявлены грубые нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также других ветеринарно-санитарных правил, — сообщает ТУ Россельхознадзора. — Хранение биоотходов осуществлялось в немаркированных емкостях, расположенных в складе для хранения сырья, совместно с сырьем и недоброкачественной (просроченной) продукцией (79 кг)».

Но самое главное, как говорят в ведомстве, это то, что завод не смог документально подтвердить отправку биологических отходов на переработку или утилизацию в октябре-ноябре 2021 года. Между тем, подсчитали в Россельхознадзоре, за месяц на предприятии при производстве образуется в среднем около 50 тонн биологических отходов. Куда они делись, пока загадка.

Подозрения также вызвала документация о приемке сырья. В ноябре объемы его были странным образом увеличены. В результате в госсистеме «Меркурий» внезапно появились сведения о 269 кг сырья без указания данных, подтверждающих безопасность входящей продукции, в том числе проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Непонятно, откуда появилась эта рыба, кто ее произвел и поставил. По итогам проверки было возбуждено сразу несколько административных дел. Кроме того, заводу выдали требование об утилизации биологических отходов и недоброкачественной продукции общим весом около 18 тонн. В настоящий момент требование надзорного органа исполнено в полном объеме.

ИА «Орелград»