Губернатор Орловской области  поручил в новом году в каждом муниципалитете создать не менее трех  площадок для инвестпроектов

18.12.2021 | 15:46 Новости, Новости компаний, Экономика

Очень полезными могут оказаться небольшие инвестпроекты стоимостью 10-50 миллионов рублей.

Корпорации развития Орловской области в рамках инвестиционного послания губернатора на 2022 год поручено  увеличить к 1 апреля объем публичных инвестиционных предложений. Этому призвано в большой мере поспособствовать выполнение еще одного поручения главы региона, которое он огласил в Послании. Так,  главам муниципальных образований во взаимодействии с Корпорацией развития необходимо провести верификацию инвестиционных паспортов муниципалитетов и обеспечить в 2022 году подготовку не менее трех проектных площадок в каждом муниципальном образовании Орловской области.

«В рамках инвестиционного послания на 2022 год губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова, мы получили очень хорошее поручение: в каждом из муниципалитетов области подготовить не менее трех инвестиционных площадок с определённой отраслевой принадлежностью. В частности, это АПК, переработка, производство пищевой продукции и др. А также мы считаем очень перспективным «приземление» небольших инвестпроектов стоимостью 10-50 миллионов рублей. Это очень нужно  муниципалитетам, так как даст хороший социально-экономический эффект. Новые производства, рабочие места, налоги. Новый импульс к развитию. В каждом из муниципалитетов Орловской области есть свой потенциал, свои преимущества, специфика. Наша задача максимально их выявить и активно развивать инфраструктуру», — прокомментировал новое поручение губернатора генеральный директор  Корпорация развития Орловской области Николай Шин.

Он также пояснил, что Корпорация будет оказывать и консультативную помощь главам муниципалитетов, и помогать в продвижении этих проектов, привлекать инвесторов. Николай Шин отметил, что готовые площадки – это один из ключевых факторов, на которые обращает внимание инвестор. Он подчеркнул, что очень важен инвестиционный климат в целом, и руководство региона принимает все необходимые управленческие решения для того, чтобы он был комфортным для инвесторов.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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