Ливны будут жить за деньги свыше

В райцентре разработали окончательный вариант проекта бюджета.

Власти Ливен разработали окончательный проект бюджета на 2022 год, в котором учтены пожелания и замечания общественности и Контрольно-счетной палаты. Последняя провела экспертизу и вынесла свое заключение. КСП в целом одобрила проект, но рекомендовала чиновникам уточнить целый ряд запланированных параметров. Понятно, что главный финансовый документ города по ходу следующего года будет не раз редактироваться. Но на данный момент его основные характеристики таковы.

Общий объем доходов на 2022 год прогнозируется в сумме 1,148 миллиарда рублей. Ровно таким же запланирован общий объем расходов, то есть бюджет на будущий год пока предполагается бездефицитным. При этом в планах на 2023 год дефицит присутствует, он составит 12,47 миллиона рублей. Примечательно, что объем межбюджетных трансфертов, получаемых из вышестоящих бюджетов Российской Федерации, на 2022 год запланирован в сумме 744,786 миллиона рублей.

Это означает, что более половины доходов Ливен составят вливания свыше. В проекте бюджета на 2023 год поступления из вышестоящих бюджетов запланированы в сумме 968,143 миллиона рублей, на 2024 год — 629,518 миллиона. Муниципальные гарантии и бюджетные кредиты в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов местные власти никому предоставлять не намерены. При этом верхний предел муниципального внутреннего долга города по состоянию на 1 января 2023 года будет установлен в размере 120 миллионов рублей. Таким же он должен оставаться и по состоянию на 1 января 2023 года и 2024 годов. Интересно, что верхний предел долга на 1 января 2025 года планируется установить в размере 0 рублей 00 копеек, то есть власти города надеются погасить все долги в 2024-м.

ИА «Орелград»