Орловец 15 лет незаконно хранил дома боеприпасы

Житель Орловской области ответил перед судом за найденные им патроны.

Ливенский районный суд Орловской области вынес решение по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее не судимого местного жителя. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). Поначалу на него было заведено и второе уголовное дело о незаконном приобретении боеприпасов. Однако в конце августа 2021 года дознаватель это дело закрыл в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности по вменяемой статье.

Дело в том, что сотрудники полиции при проведении профилактического мероприятия обнаружили в доме у подсудимого 44 патрона. В ходе проведенной проверки было установлено, что эти боеприпасы ливенец нашел в гараже еще в июле 2006 года. Четыре десятка охотничьих патронов лежали в коробке под стеллажом. Мужчина решил забрать их себе. Коробку положил в карман, принес ее домой и положил на полку, где они и пролежали полтора десятилетия, пока их не нашла полиция.

Правоохранители решили, что ливенец своими действиями умышленно нарушил Федеральный закон «Об оружии». Экспертиза показала, что изъятые патроны калибра 5,6 мм являются штатными боеприпасами к нарезному огнестрельному спортивно-охотничьему оружию, к винтовкам и карабинам, в том числе известных марок «Тайфун», «Стрела», «Тайга» и другим. Стрелять ими можно и из целого набора пистолетов. Сами патроны были изготовлены промышленным способом и до сих пор пригодны для стрельбы.

Поскольку свободный оборот таких боеприпасов на территории Российской Федерации запрещен, ливенец попал под уголовное преследование. В судебном заседании он виновным себя признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. На этот срок для него установлен ряд ограничений, в том числе запрет посещение массовых мероприятий и участие в них. Также ему запретили посещать заведения, в которых осуществляется реализация алкогольной продукции на розлив.