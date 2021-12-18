Орловец задолжал 750 тысяч своим забытым дочерям

В пользу детей взыскана крупная задолженность по алиментам.

Житель Болховского района был вынужден погасить задолженность, которая накопилась у него по алиментам. Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Орловской области, у мужчины подрастают три несовершеннолетних дочери. Вместе с семьей он не проживает. Ранее суд обязал его ежемесячно выплачивать ровно половины всех его доходов в качестве алиментов на содержание детей. Однако отец оказался нерадивым, довольно долго алименты он не платил.

В результате у него накопился долг в размере свыше 750 тысяч рублей. Его взысканием занимались сотрудники Болховского районного отделения УФССП, где находится исполнительное производство. Сообщается, что в его рамках судебный пристав-исполнитель применил к должнику меры принудительного взыскания. Так, арест был наложен на его расчетные счета. Кроме того, в организацию, куда трудоустроился данный гражданин, было направлено постановление об удержании алиментов из заработной платы. Все это принесло требуемый эффект.

«Благодаря принятым мерам в пользу детей перечислена вся сумма задолженности по алиментам в размере свыше 750 тысяч рублей, — поясняет Юлия Рожкова, главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по Орловской области. — Взыскание текущих платежей находится на контроле судебного пристава».

Ранее УФССП сообщало, что в результате комплекса принятых мер за 8 месяцев 2021 года орловские судебные приставы взыскали с местных жителей задолженность по алиментам в размере 143,686 миллиона рублей, что в 2 раза превысило показатель прошлого года. Между тем, депутаты Госдумы приняли в первом чтении два законопроекта об ужесточение ответственности за неполную уплату алиментов на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Бывает, что должникам удается избежать ответственности благодаря погашению небольшой части долга.

В связи с этим, законодатели предлагают внести в статью 5.35.1 КоАП изменения, позволяющие обеспечить возможность привлечения к административной ответственности лиц, не выплачивающих алименты в полном объеме. «Предполагается, что введение ответственности за частичную уплату алиментов улучшит ситуацию с уклонением от погашения всей задолженности», — отметили по этому поводу в УФССП.

ИА «Орелград»