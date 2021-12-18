Орловский избирком сложил полномочия

Пятилетний срок полномочий членов Избирательной комиссии истек.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, состав 2016-2021 годов сложил свои полномочия. К работе уже приступил новый состав облизбиркома, сформированный в последние дни по спискам губернатора и облсовета народных депутатов. Кстати, некоторые члены из предыдущего состава плавно перекочевали в новый состав. Дело в том, что 14 декабря истек пятилетний срок полномочий членов комиссии теперь уже предыдущего состава. В связи с этим были подведены итоги его работы.

Подсчитано, например, что начиная с 14 декабря 2016 года на территории Орловской области прошли 384 избирательные кампании, в ходе которых замещались 2232 мандата. В частности, ушедший состав облизбиркома участвовал в проведении выборов президента в 2018 году и двух кампаниях по дополнительным и основным выборам депутатов Госдумы в 2019 и 2021 году.

Также были проведены три крупные кампании регионального уровня: выборы губернатора Орловской области в 2018 году и дополнительные и основные выборы депутатов Орловского областного Совета в 2018 и 2021 году. Кроме того, в регионе за последние пять лет было проведено 378 муниципальных кампаний, включая выборы депутатов Орловского городского Совета.

Избирательная комиссия сложившего полномочия состава провела 167 заседаний, на которых коллегиально было принято 1127 постановлений. Она также подготовила около 60 отзывов на проекты федеральных законов и законов Орловской области, постановлений Центральной избирательной комиссии РФ. Заключила 16 соглашений о взаимодействии, в том числе с УМВД, провела 18 региональных конкурсов в рамках программы повышения правовой культуры избирателей и более 200 обучающих семинаров для организаторов выборов, в том числе дистанционных.

ИА «Орелград»