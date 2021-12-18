Шесть подставных директоров осуждены в Орле

Суды рассмотрели факты создания фирм на имена зиц-председателей.

Управление ФНС России по Орловской области обнародовало информацию о выявлении фактов создания коммерческих фирм на подставных лиц. Речь идет о так называемых зиц-председателях, которые за денежное вознаграждение от третьих лиц подают в налоговые органы заявления и документы на регистрацию компаний, становятся их учредителями и директорами, но на самом деле никакой управленческой работы не ведут. Считается, что подобные фирмы используются дельцами для уклонения от уплаты налогов и других сомнительных операций.

Законом для подставных лиц предусмотрена ответственность. В каждом регионе действует специализированный налоговый орган, который выявляет такие факты. В Орловской области данные функции возложены на Межрайонную инспекцию ФНС №9. Сообщается, что в 2021 году по материалам, направленным этой инспекцией в правоохранительные органы, возбуждено 14 уголовных дел по фактам образования фиктивных фирм.

Шесть фиктивных учредителей и директоров уже предстали перед судами и были привлечены к уголовной ответственности. Их судили за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Троим подсудимым было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, еще трое получили уголовные штрафы.

«Межрайонная ИФНС России № 9 по Орловской области напоминает, что за регистрацию организации через подставных лиц и внесение сведений о них в ЕГРЮЛ предусмотрена ответственность не только в виде крупных штрафов и принудительных работ, но и реальных сроков заключения, — говорят в налоговой службе региона. — Во избежание негативных последствий необходимо осознавать неотвратимость наказания за участие в мошеннических схемах, проявлять бдительность и осмотрительность, не предоставлять свои персональные данные для использования в сомнительных сделках».

ИА «Орелград»