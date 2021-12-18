У орловчанки утащили сумки, пока она ждала такси

Сумки с гостинцами прямо на улице украли случайные прохожие.

Вступило в законную силу решение по уголовному делу, которое вынес Мценский районный суд Орловской области. Местный житель, ранее судимый за особо тяжкое преступление и наказанный 9 годами лишения свободы, вновь преступил закон. На этот раз его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества). Действовал злоумышленник не один, а в паре с подельником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Как установили следствие и суд, в марте 2021 года около 13 часов дня приятели оказались во дворе одного из многоквартирных домов Мценска. Они заметили две сумки, битком набитые продуктами питания, которые стояли на лавке возле подъезда. Владельца поблизости не было. Преступный план созрел мгновенно. Каждый из подельников взял по одной сумке. Когда злоумышленники уже собирались уходить, из подъезда на улицу вышла хозяйка сумок – жительница одной из местных деревень, которая приехала погостить к родственникам, запаслась продуктами в городе и собиралась уезжать домой.

Она так напугала подельников, что те припустили с места преступления бегом. Крики женщины привлекли внимание проходившего мимо наряда полиции. Злоумышленников оперативно задержали. Свою вину представший перед судом преступник признал полностью. Впрочем, поначалу он придерживался версии о том, что сумки были бесхозными – мол, друзья подумали, что кто-то их бросил. Потерпевшая, в свою очередь, рассказала, что в тот день она вызвала такси. Сумок у нее было несколько, поэтому она решила спустить их к подъезду в несколько заходов. Оставив первую партию на лавке, она поднялась в квартиру за другими сумками. А когда вернулась, то увидела, как ее добро уносят незнакомцы. Суд приговорил неудавшегося похитителя к лишению свободы сроком на 1 год и 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»