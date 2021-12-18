В Орле резко вырос спрос на налоговые консультации

Жителя областного центра стали гораздо чаще обращаться к налоговикам.

В Орле в текущем году наблюдается рост спроса на налоговые консультации. К такому выводу подталкивает статистика, обнародованная налоговой инспекцией по городу Орлу, согласно ей, за 11 месяцев текущего года в городскую ИФНС поступило свыше 4,5 тысячи обращений налогоплательщиков. Подсчитано, что только в ноябре поступило 427 обращений, что на 26 процентов превысило показатель аналогичного периода предыдущего года.

В инспекции также подсчитали, что более 98 процентов всех обращений были направлены в электронном виде через онлайн-сервисы налоговой службы. В частности, орловцы достаточно активно пользовались такими интернет-ресурсами, как сервисы «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет для физических лиц» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».

«Тематика обращений в большинстве случаев связана с администрированием налога на доходы физических лиц, вопросами контроля исполнения налогового законодательства, возвратом или зачетом излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, взносов, пеней и штрафов, — рассказали в ИФНС России по городу Орлу. — Также имели место обращения по вопросам исчисления и уплаты имущественных налогов, регистрации и учета налогоплательщиков, урегулирования задолженности и др.».

В налоговой инспекции заверили, что все ее сотрудники внимательно относятся к рассмотрению обращений и соблюдению сроков при подготовке ответов на них. В ведомстве говорят, что «подобная форма взаимодействия с налогоплательщиками способствует усилению контроля за деятельностью налоговых органов, помогает своевременно выявить проблемы и определить пути их устранения».

ИА «Орелград»