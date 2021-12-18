В Орле утверждены результаты итогового сочинения

Зачеты и незачеты орловским выпускникам утвердила госкомиссия.

В Орловской области спустя две недели после проведения испытания государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты участников итогового сочинения (изложения). Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования. Напомним, само сочинение и изложение выпускники писали 1 декабря, а официальный день ознакомления с результатами изначально был назначен на 14 декабря 2021 года. С этого дня выпускники и их родители могут ознакомиться с интересующим их результатом в государственной информационно системе. Обобщенные же статистические данные об итогах сочинения чиновники от образования обнародуют позже.

На данный момент известно, что итоговое сочинение и изложение в Орловской области написал 2851 выпускник из 203 образовательных организаций. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды вместо сочинения могли выбрать итоговое изложение. В Орловской области в этом учебном году 7 таких выпускников писали изложение, а 36 – сочинение. Для них время выполнения творческой работы было увеличено на 1,5 часа.

Успешная сдача сочинения является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Оценки тут не выставляют – участник может получить «зачет» или «незачет». Тем, кто не справился с заданием или не явился на сдачу по уважительным причинам, дадут второй шанс. Как уточнили в Центре, эти выпускники смогут написать сочинение или изложение в дополнительные сроки – 2 февраля и 4 мая 2022 года

«Школьникам представилась возможность порассуждать о любви к своему Отечеству, путешествиях во времени, важной для них книге (музыке, спектакле, фильме), влиянии слова на поступки человека, — рассказали в Орловском центре оценки качества образования. — Также они могли поразмышлять над словами А.А. Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек?».

Как отметил Алексей Карлов, исполняющий обязанности руководителя департамента образования Орловской области, мониторинг хода проведения итогового сочинения (изложения) осуществляли специалисты департамента образования, Регионального центра оценки качества образования и Института развития образования. «Сочинение прошло в штатном режиме, без сбоев и нарушений», – заверил чиновник.

ИА «Орелград»