«Зимнюю» безопасность детей обсудили в Орле

Количество погибших увеличилось в два раза и составило 47 человек.

Эксперты рассказали об особенностях проведения акции «Безопасность детства». В Орловской области до 1 марта 2022 года будет проводиться зимний этап Всероссийской акции «Безопасность детства». Как пояснили в аппарате регионального уполномоченного по правам ребенка, в регионе эта акция проводится уже четвертый год совместными усилиями профильных государственных ведомств, родительских сообществ, общественных организаций, а также всех активных и неравнодушных людей. Мероприятия, акции направлены на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в зимний период. Выступая на заседании, детский омбудсмен Константин Домогатский отметил «необходимость объединения усилий всех органов власти, служб, ведомств и учреждений региона в целях недопущения чрезвычайных происшествий с участием детей».

«Особое внимание уделяется безопасности несовершеннолетних на дороге, на покрытых льдом водоемах, недопущению подростков на объекты строек и заброшенных зданий, — отметили в аппарате детского омбудсмена. — Для всестороннего рассмотрения вопроса безопасности детей в зимний период на заседание были приглашены представители ГУ МЧС России по Орловской области и регионального УМВД».

Сотрудники указанных ведомств обнародовали текущую статистику, которая местами выглядит достаточно тревожной. Например, представитель ГУ МЧС отметил своего рода парадокс. В этом году в регионе зарегистрировано 3215 пожаров, в то время как в 2020 году на эту же дату было зарегистрировано 4802 пожара. Снижение показателя произошло на треть. Несмотря на это, количество погибших увеличилось в два раза и составило 47 человек, причем среди них оказался и один ребенок.

«В целях недопущения пожаров и негативных последствий от них с начала 2021 года на территории Орловской области осуществлено более 567 тысяч обходов частных жилых домов и квартир в целях распространения наглядной агитации на противопожарную тематику, — рассказали в аппарате уполномоченного. — В течение октября проводилась профилактическая акция «Безопасное жилье», в рамках которой был реализован комплекс дополнительных профилактических противопожарных мероприятий».

Что касается доклада полиции, то из него следует, что в Орловской области «с детьми и их родителями регулярно проводятся профилактические мероприятия и беседы, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, пресечение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних». Кроме того, осуществляются рейды по объектам повышенного риска. По данным УМВД, в этом году на дорогах региона с участием несовершеннолетних зафиксировано 72 ДТП, в которых 78 детей получили ранения и один ребенок (пассажир) погиб. За нарушения правил перевозки детей составлено 2435 административных материалов.

ИА «Орелград»