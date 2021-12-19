Число самозанятых в Орле перевалило за 6500

В областном центре подсчитали самозанятых и налоги от них.

По состоянию на 1 ноября 2021 года в Орле было зарегистрировано 6507 налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим – «Налог на профессиональный доход». Такие сведения распространила пресс-служба управления ФНС России по Орловской области. Проще говоря, речь идет о самозанятых, которых, судя по приведенной статистике, в областном центре становится все больше. Причем использование относительно нового налогового спецрежима выгодно не только самим гражданам, но и государству.

Так, по данным инспекции ФНС России по городу Орлу, по итогам 10 месяцев 2021 года на территории областного центра поступления по налогу на профессиональный доход составили 15,6 миллиона рублей. Отметим, что 63 процента, или 9,8 миллиона рублей этой суммы составила доля поступлений от уплаты данного налога в бюджет Орловской области. Оставшиеся 37 процентов, или 5,8 миллиона рублей поступили в бюджет Федерального Фонда обязательного медицинского страхования.

«Новый спецрежим могут применять физлица и индивидуальные предприниматели (самозанятые), у которых одновременно соблюдаются следующие условия: доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества; нет работодателя, с которым заключен трудовой договор; нет наемных работников по трудовым договорам; вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона о № 422-ФЗ», — напоминают в ИФНС России по городу Орлу.

ИА «Орелград»