Две сотни нарушений вскрыты на переездах под Орлом

Ливенская полиция обнародовала статистику нарушений правил проезда.

Сотрудники ДПС ГИБДД МО МВД России «Ливенский» на постоянной основе проводят профилактическое мероприятие «Железнодорожный переезд». Об этом сообщается на сайте регионального управления ГИБДД. Целью этой бессрочной акции является предупреждение, пресечение и выявление нарушений правил переезда через железнодорожные пути. Сама статистика подталкивает к тому, чтобы подобные мероприятия проводились на регулярной основе.

«На территории города Ливны и Ливенского района зарегистрировано одно ДТП, произошедшее на железнодорожном переезде, в результате которого водитель получил тяжелые травмы, — сообщает полиция. — За 2021 год отделением ГИБДД «Ливенский» выявлено 205 нарушений правил проезда ж/д переезда. Все водители-нарушители привлечены к административной ответственности».

В областном управлении ГИБДД при этом напоминают, что 98 процентов ДТП на железнодорожных переездах происходят именно из-за нарушений водителями Правил дорожного движения. Чаще всего конечно, аварии случаются на нерегулируемых переездах. Вина обычно лежит на водителя машин, которые пытаются быстро проскочить переезд, не убедившись в безопасности маневра. Вероятно, есть и такие водители, которые пытаются полихачить и проехать перед близко идущим поездом.

«Стоит помнить, что поезда идут с большой скоростью, и даже при применении машинистом всех средств экстренного торможения, тормозной путь поезда составляет 1,5-2 тысячи метров», — говорят в связи с этим в УГИБДД. Что касается ливенских гаишников, то в рамках акции они проводят беседы с водителями и рассказывают им об основных правилах поведения. Прежде всего, при подъезде к переезду нужно снизить скорость, а начинать движение через переезд можно только при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации. Особенно опасен неосмотрительный выезд на нерегулируемый железнодорожный переезд. Предельно осторожным водитель должен быть в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости: в дождь, туман и снегопад.

ИА «Орелград»