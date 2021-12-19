Льготников в Орле на год оставят без денег?

Названы критически слабые места бюджета Орла на 2022 год.

Орловский горсовет народных депутатов обнародовал итоговый документ публичных слушаний по проекту бюджета города Орла на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Ознакомиться с ним можно на сайте городского парламента. В документе приведены замечания, пожелания и предложения чиновникам мэрии. Особого внимания заслуживает раздел, в который сведены замечания Контрольно-счетной палаты города. Она проводила экспертизу проекта бюджета и выявила критически слабые места, которые на слушаниях публично озвучила глава КСП Татьяна Успенская.

Она, в частности, отметила, что администрацией города Орла предлагается приостановить с 1 января 2022 года действие решений Орловского городского Совета народных депутатов, которыми установлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан города Орла. Напомним, ранее пресс-служба горсовета сообщала, что такими дополнительными льготами в областном центре пользуются порядка 60 тысяч человек. Например, ежемесячные выплаты получают ветераны боевых действий. И теперь все эти льготники могут на год остаться без прежней соцподдержки

Но и это еще не все. В представленном проекте бюджета, как считает КСП, не в полном объеме предусмотрены ассигнования на погашение кредиторской задолженности прошлых лет, что противоречит нормам бюджетного законодательства. В связи с этим Татьяна Успенская призвала активизировать работу с областной администрацией «по вопросу выделения городу Орлу дотаций в объеме, необходимом для обеспечения сбалансированности городского бюджета». Иными словами, надо активнее просить деньги у области.

Также администрации Орла предлагалось уточнить показатели неналоговых доходов в части прогнозирования поступлений в 2022 году от платы за наем муниципального жилья, от перечисления части чистой прибыли МУПов и от реально возможных поступлений от уплаты имеющейся дебиторской задолженности. Последняя сложилась по доходам от аренды муниципальной земли, установки и эксплуатации рекламных конструкций, уже упомянутой платы за наем жилья и др. Кроме того, требуется корректировка доходов от реализации имущества в рамках прогнозного плана приватизации.

На 2022 год эти доходы запланированы со снижением к оценке 2021 года в 7,5 раза, причем от реализации земельных участков – со снижением в 6,5 раза. Необходимо принять меры по повышению доходности акций, принадлежащих муниципальному образованию «Город Орел», считают в КСП. Альтернативный вариант: рассмотреть вопрос о приватизации пакетов акций обществ, которые не являются имуществом, предназначенным для решения вопросов местного значения городского округа, или имеют низкую доходность.

ИА «Орелград»